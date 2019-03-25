Генпрокуратура направила в Польшу запрос о выдаче бывшего совладельца "Зимней вишни"

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Генпрокуратура направила в Польшу запрос о выдаче фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне». Речь идёт о бывшем совладельце кемеровского торгового центра Вячеславе Вишневском.

На территории России его обвиняют в даче взятки должностному лицу. Ранее сообщалось, что бизнесмена задержали в Польше.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы 15 человек.

