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РФ намерена строить модули для других стран и присоединять их к МКС

12:20 25.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Рогозин: РФ намерена строить модули для других стран и добавлять их в состав МКС. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Речь идёт о тиражировании Научно-энергетического модуля, который будет отправлен к МКС в 2022 году. Такие модули могут использовать другие страны в качестве «дома» на МКС.

По словам Рогозина, Россия собирается продлить эксплуатацию своего сегмента Международной космической станции, даже если США примут решение о выходе из этого проекта.

Также глава Роскосмоса дал оценку стоимости кресел в российских и американских кораблях. Место для одного члена экипажа в кораблях Dragon 2 и Starliner будет стоить в два раза дороже, чем в «Союзе». «Если мы продаём за 80 миллионов, то соответственно имеем маржу достаточно большую», — сказал Рогозин, оценив стоимость кресла в американских кораблях в 120 миллионов долларов.  Говорит Москва

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