Дело Кокорина и Мамаева передано в суд
12:32 25.03.2019 Источник: РОСБАЛТ
МВД объявило о передаче в суд громкого уголовного дела о двух драках в отношении российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом «Росбалту»сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, братьям Кокориным, Мамаеву и их приятелю инкриминируются сразу три статьи — 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») УК РФ.
После утверждения обвинительного заключения в прокуратуре дело передачи в столичный суд на рассмотрение.
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