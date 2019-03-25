Дело Кокорина и Мамаева передано в суд

12:32 Источник: РОСБАЛТ

МВД объявило о передаче в суд громкого уголовного дела о двух драках в отношении российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом «Росбалту»сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, братьям Кокориным, Мамаеву и их приятелю инкриминируются сразу три статьи — 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

После утверждения обвинительного заключения в прокуратуре дело передачи в столичный суд на рассмотрение.

