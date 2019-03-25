Модернизация "Союза" для полетов к Луне будет стоить $400 млн

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Модернизация «Союза» для полётов к Луне обойдётся России в 400 млн долларов. Об этом журналистам сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, сам по себе корабль изначально создавался для освоения Луны, и у него есть потенциал для усиления тепловой и радиационной защиты. Не исключено, что «Союз» может быть использован как корабль для облёта Луны, в том числе и как коммерческий проект.



Рогозин добавил, что кресло для туристов, желающих облететь Луну, будет стоить дороже, чем при полёте к МКС, что позволит окупить проект быстро. Говорит Москва

