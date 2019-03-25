В реестр избирателей Украины включены "мертвые души", в том числе глава ДНР Захарченко - СМИ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские журналисты по мере приближения президентских выборов раскрывают все новые способы масштабных фальсификаций, которые готовят власти. Так, издание "Страна" обнаружило на портале Государственного реестра избирателей людей, о смерти которых всем хорошо известно, и предупреждает, что таких "мертвых душ" в списках для голосования может быть до 200 тысяч.

"Страна" уже сообщала о массовой системе подкупа избирателей "Сетка", о том, как тех, у кого есть право голоса, вдруг стало больше на миллион, и зачем Украина закрыла избирательные участки в России, - пишет издание. - Но, как выяснила "Страна", возможен еще один способ массовых фальсификаций волеизъявления граждан. "Резерв" составляет около порядка 200 тысяч голосов. Это те люди, которые умерли на неконтролируемых территориях Донбасса, но украинские власти делают вид, что им об этом не известно".



"Страна" обнаружила яркие примеры наличия таких "мертвых душ". Например, в реестр избирателей включен погибший 31 августа 2018 года экс-глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, который "должен проголосовать" на улице Колодина в Донецке. Есть в списках избирателей житель Иловайска Михаил Толстых - командир батальона ополченцев "Сомали" с позывным Гиви, который погиб в Макеевке 8 февраля 2017 года. Его избирательный участок расположен в Иловайске Донецкой области.



Издание утверждает, что проверило еще несколько человек, о которых достоверно известно, что они умерли на неконтролируемых территориях. Все они до сих пор числятся среди живых избирателей.



Власти организовали такую схему голосования для жителей неподконтрольного Донбасса, которая позволяет власти, имея полный контроль над реестром избирателей, включить в списки для голосования на участках сколько угодно жителей неподконтрольных территорий, в том числе мертвых, подчеркивает "Страна". "Для этого достаточно "оформить" якобы от имени такого жителя заявление и внести паспортные данные, которые тоже есть в распоряжении властей. А имея контроль над участковыми комиссиями, затем "проголосовать" за нужную кандидатуру. Благо, по интернету уже гуляют списки граждан, умерших на неподконтрольных территориях, начиная с 2014 года", - говорится в расследовании.



Например, в списке умерших в ДНР числится больше 125 тысяч человек. Исходя из количества населения, число умерших в "ЛНР" за тот же период можно оценить в 70-80 тысяч. "Вместе это дает около 200 тысяч "мертвых душ", от имени которых власти имеют все возможности вбросить бюллетени за "нужных" кандидатов. Ведь официально эти избиратели числятся живыми. А как-то помешать фальсификациям они точно не смогут", - предупреждают журналисты.

