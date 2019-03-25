Полиция Украины откажется от автоматов Калашникова

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Украинская полиция намерена отказаться от автоматов Калашникова. Как заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, правоохранители перейдут на немецкие пистолеты-пулемёты MP-5.

По словам Князева, Калашников создавался для военных и уничтожения врагов, а у полицейских другие задачи. «Наша цель — сохранить жизнь преступника и сберечь собственную», — сказал Князев. Он отметил, что европейское оружие «гораздо эффективнее для обезвреживания правонарушителей». Говорит Москва

