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НОВОСТИ

В РФ может вырасти минимальная стоимость игристых вин

17:40 25.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Минфин предложил увеличить розничную цену на шампанское. Согласно проекту приказа минимальная стоимость игристых вин может вырасти со 164-х рублей до 207-ми рублей за бутылку. Необходимость этой меры объясняется ростом тарифов на электроэнергию, повышением НДС и подорожанием сырья и комплектующих. 

Министерство финансов устанавливает минимальные розничные цены на алкогольные напитки с 2009-го года. Таким образом ведомство пытается бороться с теневым производством.  Эхо Москвы

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