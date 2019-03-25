В РФ может вырасти минимальная стоимость игристых вин

17:40 Источник: Эхо Москвы

Минфин предложил увеличить розничную цену на шампанское. Согласно проекту приказа минимальная стоимость игристых вин может вырасти со 164-х рублей до 207-ми рублей за бутылку. Необходимость этой меры объясняется ростом тарифов на электроэнергию, повышением НДС и подорожанием сырья и комплектующих.

Министерство финансов устанавливает минимальные розничные цены на алкогольные напитки с 2009-го года. Таким образом ведомство пытается бороться с теневым производством. Эхо Москвы