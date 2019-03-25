В РФ может вырасти минимальная стоимость игристых вин
17:40 25.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Минфин предложил увеличить розничную цену на шампанское. Согласно проекту приказа минимальная стоимость игристых вин может вырасти со 164-х рублей до 207-ми рублей за бутылку. Необходимость этой меры объясняется ростом тарифов на электроэнергию, повышением НДС и подорожанием сырья и комплектующих.
Министерство финансов устанавливает минимальные розничные цены на алкогольные напитки с 2009-го года. Таким образом ведомство пытается бороться с теневым производством. Эхо Москвы
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