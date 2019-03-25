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Немецкими МР5 заменят полицейским Украины автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ

18:30 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная полиция Украины решила заменить автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ немецкими пистолетами-пулеметами МР5. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в опубликованном в понедельник интервью изданию "Сегодня".

"У нас амбициозная цель - на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием", - отметил он. Князев назвал это оправданным шагом, несмотря на то, что полиция располагает значительным запасом советского оружия и боеприпасов к нему.

Он добавил, что МР5 будет обеспечен каждый патрульный наряд. "Это, в отличие от АК, который создавался для армии, сугубо полицейское оружие. Автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать, у полиции другие задачи... Наша задача - сохранить жизнь преступника и сберечь собственную", - сказал глава полиции. "МР5 - менее летальное оружие и гораздо более эффективное для обезвреживания правонарушителя", - подчеркнул он.

Князев уточнил, что подразделения полиции, задействованные в силовой операции на востоке Украины, оснащаться МР5 не будут.



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