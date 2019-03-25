В Италии после обрезания умер младенец

19:15 Источник: НГ-Online

В больнице Болоньи умер пятимесячный мальчик. Как сообщают СМИ со ссылкой на местные власти, ребенок был доставлен с остановкой сердца, после попытки провести процедуру обрезания в домашних условиях.

По инциденту начало полицейское расследование против родителей, выходцев из Ганы, которым может грозить обвинение в непредумышленном убийстве. В семье воспитываются еще трое несовершеннолетних детей.

Мэр высказал свою обеспокоенность данной ситуацией, при условии, что в Италии работает служба позволяющая проводить такие процедуры без риска для жизни и здоровья детей в подходящем возрасте.