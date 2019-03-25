Накануне выборов усилены меры безопасности на границе Крыма с Украиной
20:30 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Меры безопасности на российско-украинской границе в Крыму усилены в связи с предстоящими 31 марта выборами президента Украины, сообщил в понедельник ТАСС источник в силовых структурах полуострова.
"Меры безопасности на границе усилены с сегодняшнего дня, это связано с предстоящими на Украине выборами президента", - сообщил собеседник, не уточнив, какие именно меры усиления предприняты.
По его словам, пропуск автомобильных транспортных средств и граждан в пунктах пропуска осуществляется в обычном режиме.
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