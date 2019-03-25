0
0
123
НОВОСТИ

Накануне выборов усилены меры безопасности на границе Крыма с Украиной

20:30 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меры безопасности на российско-украинской границе в Крыму усилены в связи с предстоящими 31 марта выборами президента Украины, сообщил в понедельник ТАСС источник в силовых структурах полуострова.

"Меры безопасности на границе усилены с сегодняшнего дня, это связано с предстоящими на Украине выборами президента", - сообщил собеседник, не уточнив, какие именно меры усиления предприняты.

По его словам, пропуск автомобильных транспортных средств и граждан в пунктах пропуска осуществляется в обычном режиме.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 25.03.2019
Макрон получил приглашение от председателя КНР посетить с визитом Китай
0
33
20:50 25.03.2019
В Белом доме состоялась церемония подписания прокламации суверенитет Израиля над Голанскими высотами
0
102
19:45 25.03.2019
Украина может получить финансовую поддержку от Германии в размере 1,8 млн евро
0
182
19:15 25.03.2019
В Италии после обрезания умер младенец
0
217
18:30 25.03.2019
Немецкими МР5 заменят полицейским Украины автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ
0
324
17:40 25.03.2019
В РФ может вырасти минимальная стоимость игристых вин
0
266
17:12 25.03.2019
Полиция Украины откажется от автоматов Калашникова
0
314
17:00 25.03.2019
В Дагестане опровергли связь массового отравления с размытием скотомогильников
0
301
16:32 25.03.2019
Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения сделки по Brexit - СМИ
0
327
16:12 25.03.2019
На расселение аварийного жилья правительство направит 431 млрд рублей за три года
0
333

Возврат к списку