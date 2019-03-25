0
0
0
НОВОСТИ

Могерини заявила, что ЕС угрожает рост исламофобии

22:30 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что рост исламофобии угрожает не только мусульманскому миру, но и всему европейскому обществу. Об этом Могерини рассказала в понедельник в ходе пресс-конференции в Исламабаде.

"Сила нашего общества заключается в разнообразии, и тот, кто нападает на это разнообразие, нападает на все общество, а не на одну из его частей", - отметила Могерини. "Вот почему для Европейского союза, его различных институтов и для меня лично первоочередной задачей является обеспечение того, чтобы исламофобия не нашла места в Европейском союзе", - подчеркнула она.

 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 25.03.2019
Макрон получил приглашение от председателя КНР посетить с визитом Китай
0
154
20:50 25.03.2019
В Белом доме состоялась церемония подписания прокламации суверенитет Израиля над Голанскими высотами
0
183
20:30 25.03.2019
Накануне выборов усилены меры безопасности на границе Крыма с Украиной
0
194
19:45 25.03.2019
Украина может получить финансовую поддержку от Германии в размере 1,8 млн евро
0
253
19:15 25.03.2019
В Италии после обрезания умер младенец
0
304
18:30 25.03.2019
Немецкими МР5 заменят полицейским Украины автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ
0
473
17:40 25.03.2019
В РФ может вырасти минимальная стоимость игристых вин
0
322
17:12 25.03.2019
Полиция Украины откажется от автоматов Калашникова
0
364
17:00 25.03.2019
В Дагестане опровергли связь массового отравления с размытием скотомогильников
0
351
16:32 25.03.2019
Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения сделки по Brexit - СМИ
0
373

Возврат к списку