Могерини заявила, что ЕС угрожает рост исламофобии
22:30 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что рост исламофобии угрожает не только мусульманскому миру, но и всему европейскому обществу. Об этом Могерини рассказала в понедельник в ходе пресс-конференции в Исламабаде.
"Сила нашего общества заключается в разнообразии, и тот, кто нападает на это разнообразие, нападает на все общество, а не на одну из его частей", - отметила Могерини. "Вот почему для Европейского союза, его различных институтов и для меня лично первоочередной задачей является обеспечение того, чтобы исламофобия не нашла места в Европейском союзе", - подчеркнула она.
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