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НОВОСТИ

Президент Мексики ждет извинений от испанской монархии за "нарушения", которые случились 500 лет назад

07:20 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Филиппу VI с призывом извиниться за нарушения, совершенные во время завоевания. Об этом сообщила в понедельник газета "Паис".

По ее информации, президент страны настаивает на необходимости признать имевшие место, с точки зрения мексиканских властей, нарушения, которые произошли около 500 лет назад. Письмо было направлено через МИД Испании. Как считает Лопес Обрадор, принесение извинений является единственной возможной формой для достижения полного примирения.

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