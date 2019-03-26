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НОВОСТИ

Австралия и Гонконг заключили соглашение о свободной торговле

07:28 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение о свободной торговле подписано между Австралией и Гонконгом, сообщается во вторник на официальном сайте правительства Австралии.

"В рамках подписанного соглашения будут зафиксированы нулевые тарифы на товары, гарантирован доступ на рынки обеих сторон для поставщиков услуг, а также значительно улучшены условия для двухсторонних инвестиций. Мы также договорились о вступлении в силу ряда новых правил в отношении передачи и хранения данных, облегчающих торговлю и инвестиции", - отметил министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Саймон Бирмингем. По его словам, современные торговые правила в области электронной торговли, финансовых услуг, телекоммуникаций и защиты интеллектуальной собственности гарантируют уверенность для австралийских предприятий при принятии долгосрочных инвестиционных решений.

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