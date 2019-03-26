Австралия и Гонконг заключили соглашение о свободной торговле
07:28 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соглашение о свободной торговле подписано между Австралией и Гонконгом, сообщается во вторник на официальном сайте правительства Австралии.
"В рамках подписанного соглашения будут зафиксированы нулевые тарифы на товары, гарантирован доступ на рынки обеих сторон для поставщиков услуг, а также значительно улучшены условия для двухсторонних инвестиций. Мы также договорились о вступлении в силу ряда новых правил в отношении передачи и хранения данных, облегчающих торговлю и инвестиции", - отметил министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Саймон Бирмингем. По его словам, современные торговые правила в области электронной торговли, финансовых услуг, телекоммуникаций и защиты интеллектуальной собственности гарантируют уверенность для австралийских предприятий при принятии долгосрочных инвестиционных решений.
НОВОСТИ
- 08:00 26.03.2019
- Из Газы по Израилю. за ночь было выпущено 30 ракет
- 07:45 26.03.2019
- Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой
- 07:24 26.03.2019
- Болтон призвал Россию присоединиться к США в плане помощи Венесуэле
- 07:20 26.03.2019
- Президент Мексики ждет извинений от испанской монархии за "нарушения", которые случились 500 лет назад
- 07:00 26.03.2019
- ОАГ назвала прибытие российских военных в Венесуэлу "вторжением"
- 22:30 25.03.2019
- Могерини заявила, что ЕС угрожает рост исламофобии
- 21:30 25.03.2019
- Макрон получил приглашение от председателя КНР посетить с визитом Китай
- 20:50 25.03.2019
- В Белом доме состоялась церемония подписания прокламации суверенитет Израиля над Голанскими высотами
- 20:30 25.03.2019
- Накануне выборов усилены меры безопасности на границе Крыма с Украиной
- 19:45 25.03.2019
- Украина может получить финансовую поддержку от Германии в размере 1,8 млн евро
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать