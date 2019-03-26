Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой
07:45 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан дал разрешение на использование 1 млрд долларов для возвещения участка стены протяженностью в 91 км на южной границе США. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Сегодня исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан дал разрешение командующему инженерными войсками армии США начать планирование и выполнение программы стоимостью 1 млрд долларов для поддержки министерства внутренней безопасности и таможенной и пограничной служб", - говорится в документе. Деньги будут использованы для возведения участка заграждения на границе протяженностью 57 миль (около 91 км) в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (штат Техас).
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