Из Газы по Израилю. за ночь было выпущено 30 ракет

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С 22:00 (23:00 мск понедельника) был засечен запуск приблизительно 30 ракет по Израилю из сектора Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила несколько ракет, остальные упали в незаселенной местности", - говорится в распространенном военными коммюнике. "В ответ на запуск ракет израильские истребители ночью нанесли удары по 15 террористическим объектам в северной части сектора Газа. Среди пораженных целей - военные лагеря в Бейт-Хануне и Бейт-Лахии", - сообщили военные и отметили, что "ХАМАС несет ответственность за любые события, источником которых является сектор Газа". "Армия обороны Израиля полна решимости защитить израильское гражданское население, готова к различным сценариям и будет наращивать свою оперативную деятельность в случае необходимости", - подчеркнули в пресс-службе.