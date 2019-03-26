Из Газы по Израилю. за ночь было выпущено 30 ракет
08:00 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"С 22:00 (23:00 мск понедельника) был засечен запуск приблизительно 30 ракет по Израилю из сектора Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила несколько ракет, остальные упали в незаселенной местности", - говорится в распространенном военными коммюнике. "В ответ на запуск ракет израильские истребители ночью нанесли удары по 15 террористическим объектам в северной части сектора Газа. Среди пораженных целей - военные лагеря в Бейт-Хануне и Бейт-Лахии", - сообщили военные и отметили, что "ХАМАС несет ответственность за любые события, источником которых является сектор Газа". "Армия обороны Израиля полна решимости защитить израильское гражданское население, готова к различным сценариям и будет наращивать свою оперативную деятельность в случае необходимости", - подчеркнули в пресс-службе.
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