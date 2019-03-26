0
0
0
НОВОСТИ

Из Газы по Израилю. за ночь было выпущено 30 ракет

08:00 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С 22:00 (23:00 мск понедельника) был засечен запуск приблизительно 30 ракет по Израилю из сектора Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила несколько ракет, остальные упали в незаселенной местности", - говорится в распространенном военными коммюнике. "В ответ на запуск ракет израильские истребители ночью нанесли удары по 15 террористическим объектам в северной части сектора Газа. Среди пораженных целей - военные лагеря в Бейт-Хануне и Бейт-Лахии", - сообщили военные и отметили, что "ХАМАС несет ответственность за любые события, источником которых является сектор Газа". "Армия обороны Израиля полна решимости защитить израильское гражданское население, готова к различным сценариям и будет наращивать свою оперативную деятельность в случае необходимости", - подчеркнули в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:45 26.03.2019
Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой
0
86
07:28 26.03.2019
Австралия и Гонконг заключили соглашение о свободной торговле
0
113
07:24 26.03.2019
Болтон призвал Россию присоединиться к США в плане помощи Венесуэле
0
140
07:20 26.03.2019
Президент Мексики ждет извинений от испанской монархии за "нарушения", которые случились 500 лет назад
0
123
07:00 26.03.2019
ОАГ назвала прибытие российских военных в Венесуэлу "вторжением"
0
184
22:30 25.03.2019
Могерини заявила, что ЕС угрожает рост исламофобии
0
481
21:30 25.03.2019
Макрон получил приглашение от председателя КНР посетить с визитом Китай
0
482
20:50 25.03.2019
В Белом доме состоялась церемония подписания прокламации суверенитет Израиля над Голанскими высотами
0
515
20:30 25.03.2019
Накануне выборов усилены меры безопасности на границе Крыма с Украиной
0
523
19:45 25.03.2019
Украина может получить финансовую поддержку от Германии в размере 1,8 млн евро
0
601

Возврат к списку