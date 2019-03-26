В Сирии погибли трое российских военнослужащих
09:00 26.03.2019
Трое российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дейр эз-Зор в конце февраля в ходе боя с террористами, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, возвращаясь днём на автомобиле после выполнения задачи по организации доставки гуманитарной помощи, они попали в засаду группы боевиков и после завязавшегося боя пропали без вести.
«В результате комплекса специальных мероприятий были установлены напавшие на автомобиль боевики, а также подтверждён факт гибели трёх российских военнослужащих в ходе боя в конце февраля», — говорится в сообщении.
Причастная к нападению российских солдат бандгруппа уничтожена, тела военных доставили в Россию. RT
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