В Сирии погибли трое российских военнослужащих

09:00

Трое российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дейр эз-Зор в конце февраля в ходе боя с террористами, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, возвращаясь днём на автомобиле после выполнения задачи по организации доставки гуманитарной помощи, они попали в засаду группы боевиков и после завязавшегося боя пропали без вести.

«В результате комплекса специальных мероприятий были установлены напавшие на автомобиль боевики, а также подтверждён факт гибели трёх российских военнослужащих в ходе боя в конце февраля», — говорится в сообщении.



Причастная к нападению российских солдат бандгруппа уничтожена, тела военных доставили в Россию. RT

