Украина предлагает сдать в аренду странам ЕС треть своих газовых хранилищ
09:05 26.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза треть своих газовых хранилищ. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза», это позволит обеспечить бесперебойное снабжение газом потребителей из Венгрии и других европейских стран, даже если Россия прекратит транзит голубого топлива через территорию Украины в страны ЕС после 2020-го года. «Укртрансгаз» может предложить заказчикам из ЕС около 12-ти миллиардов кубометров в подземных газовых хранилищах. Отмечается, что в последние 10 лет Украина использует для собственных нужд лишь половину их технической мощи. Эхо Москвы
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