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НОВОСТИ

Британский парламент будет голосовать по вариантам Brexit

09:20 26.03.2019 Источник: РБК

Палата общин парламента Великобритании выступила за то, чтобы провести серию голосований по вариантам действий при выходе страны из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

Инициатива исходила от члена Консервативной партии Оливера Летвина. Его предложение поддержали 329 человек, а против высказались 302 парламентария. Парламент, в частности, будет голосовать по вопросу сделки с ЕС.  РБК

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