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НОВОСТИ

"Устойчивый интернет" подорожал на 10 млрд рублей - СМИ

09:32 26.03.2019 Источник: Lenta.ru

Исполнение законопроекта об устойчивом интернете в России обойдется на 10 миллиардов рублей дороже, чем было заявлено изначально. Об этом стало известно из информации на сайте АНО «Цифровая экономика».

Согласно данным нацпрограммы, на независимый Рунет может быть потрачено 30 миллиардов рублей. В феврале секретарь Совета безопасности Николай Патрушев утверждал, что российское правительство выделит 20 миллиардов рублей на реализацию закона об устойчивом интернете.

Отмечается, что более 20 миллиардов рублей будет выделено на закупку оборудования для обеспечения безопасности Рунета, еще 4,5 миллиарда рублей потребуется на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, а также маршрутах трафика. Кроме того, 5,5 миллиарда рублей будут потрачены на разработку средств для сбора и хранения информации.  Lenta.Ru

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