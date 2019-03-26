0
0
132
НОВОСТИ

Впервые в РФ активист оштрафован за вовлечение детей в несанкционированную акцию

10:05 26.03.2019

Впервые в России активист оштрафован "за вовлечение детей в несанкционированную акцию". Активист штаба Навального в Калининграде оштрафован на 30 тысяч рублей. 25 марта Центральный районный суд Калининграда вынес приговор Ивану Лузину по статье, принятой 27 декабря 2018 года. Дело стало прецедентом для России.

Адвокат Александр Добральский сообщил, что защита будет обжаловать данное решение в судах высшей инстанции и готова дойти до Европейского суда по правам человека.

18-летний Иван Лузин - активист штаба Навального и член незарегистрированной Либертарианской партии. 7 февраля он и две 16-летние девушки, которые ранее также были активистками штаба, вышли на центральную площадь Калининграда с плакатами, на которых были фамилии людей. По словам Лузина, этих людей подвергали пыткам. Активисты сделали несколько фотографий и ушли. 

Впоследствии они были задержаны сотрудниками полиции. Радио Свобода

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 26.03.2019
В японских учебниках юг Курил, Такэсима и Сенкаку укажут как "исконные территории" - Киодо
0
21
11:05 26.03.2019
США вновь пытаются остановить российские энергопоставки в Европу
0
57
11:00 26.03.2019
Минобороны Испании заявило о кибератаке иностранной державы на свою сеть - СМИ
0
56
10:32 26.03.2019
Названы регионы с высокой и низкой занятостью населения
0
113
10:20 26.03.2019
США испытали две противоракеты над Тихим океаном
0
135
10:00 26.03.2019
Британский самолет вместо Германии прилетел в Шотландию
0
170
09:32 26.03.2019
"Устойчивый интернет" подорожал на 10 млрд рублей - СМИ
0
200
09:20 26.03.2019
Британский парламент будет голосовать по вариантам Brexit
0
195
09:05 26.03.2019
Украина предлагает сдать в аренду странам ЕС треть своих газовых хранилищ
0
240
09:00 26.03.2019
В Сирии погибли трое российских военнослужащих
0
243

Возврат к списку