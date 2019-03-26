Впервые в РФ активист оштрафован за вовлечение детей в несанкционированную акцию

10:05

Впервые в России активист оштрафован "за вовлечение детей в несанкционированную акцию". Активист штаба Навального в Калининграде оштрафован на 30 тысяч рублей. 25 марта Центральный районный суд Калининграда вынес приговор Ивану Лузину по статье, принятой 27 декабря 2018 года. Дело стало прецедентом для России.

Адвокат Александр Добральский сообщил, что защита будет обжаловать данное решение в судах высшей инстанции и готова дойти до Европейского суда по правам человека.



18-летний Иван Лузин - активист штаба Навального и член незарегистрированной Либертарианской партии. 7 февраля он и две 16-летние девушки, которые ранее также были активистками штаба, вышли на центральную площадь Калининграда с плакатами, на которых были фамилии людей. По словам Лузина, этих людей подвергали пыткам. Активисты сделали несколько фотографий и ушли.

Впоследствии они были задержаны сотрудниками полиции. Радио Свобода