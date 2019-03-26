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НОВОСТИ

США испытали две противоракеты над Тихим океаном

10:20 26.03.2019 Источник: Российская газета

США испытали над Тихим океаном две противоракеты. По словам представителя ВВС Майкла Стоунсайфера, которого цитирует San Luis Obispo Tribune, они были запущены с базы Ванденберг в штате Калифорния в ходе испытания систем ПРО. 

Ранее Bloomberg анонсировало испытания ракет с боеголовками Raython с целью проверить способность системы ПРО противостоять таким противникам, как КНДР и Иран. "РГ"

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