Названы регионы с высокой и низкой занятостью населения
10:32 26.03.2019 Источник: REGNUM
Самый высокий уровень занятости населения на начало 2019 года наблюдался на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах трудоустроены 77,2% и 75,6% населения в возрасте от 15 до 72 лет соответственно, свидетельствуют данные Росстата.
В пятерке лидеров оказались Москва (74,6%), Санкт-Петербург (73,7%) и Магаданская область (73%).
Регионы с наименьшей занятостью — Тува (49,4%), Карачаево-Черкессия (50%), Ингушетия (54%), Дагестан (54,7%) и Курганская область (55%). В целом по стране в период с ноября 2018 года по январь 2019 года занятость составила 65,2%.
Уровень занятости населения рассчитывается как отношение численности работающего населения к общему количеству жителей страны или региона. ИА REGNUM
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