Минобороны Испании заявило о кибератаке иностранной державы на свою сеть - СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Испании приписывает неназванной "иностранной державе" вероятную хакерскую атаку на свою внутреннюю компьютерную сеть в первой половине марта текущего года. Об этом сообщила во вторник газета "Паис".

Ранее ведомство объявило о том, что выявило "возможное вторжение в сеть общего назначения", и уведомило о случившемся прокуратуру страны. В настоящий момент расследование произошедшего еще не завершено, однако атака оказалась серьезнее, чем считалось изначально. Не исключается, что киберпреступники хотели получить доступ к секретным сведениям военной промышленности.



Ежегодный отчет о национальной безопасности, к которому получила доступ газета, предупреждает о "росте активности некоторых иностранных спецслужб". В документе также говорится, что кибершпионаж представляет собой "серьезную угрозу" для национальной безопасности.



Как ранее сообщал директор Национального разведывательного центра Испании Феликс Санс Рольдан, в прошлом году пиренейское королевство столкнулось примерно со 100 кибератаками, которые можно считать серьезными. В целом в 2018 году было зафиксировано около 38 тыс. киберинцидентов, хотя большая часть из них не представляла никакой угрозы.





