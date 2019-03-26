Минобороны Испании заявило о кибератаке иностранной державы на свою сеть - СМИ
11:00 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Испании приписывает неназванной "иностранной державе" вероятную хакерскую атаку на свою внутреннюю компьютерную сеть в первой половине марта текущего года. Об этом сообщила во вторник газета "Паис".
Ранее ведомство объявило о том, что выявило "возможное вторжение в сеть общего назначения", и уведомило о случившемся прокуратуру страны. В настоящий момент расследование произошедшего еще не завершено, однако атака оказалась серьезнее, чем считалось изначально. Не исключается, что киберпреступники хотели получить доступ к секретным сведениям военной промышленности.
Ежегодный отчет о национальной безопасности, к которому получила доступ газета, предупреждает о "росте активности некоторых иностранных спецслужб". В документе также говорится, что кибершпионаж представляет собой "серьезную угрозу" для национальной безопасности.
Как ранее сообщал директор Национального разведывательного центра Испании Феликс Санс Рольдан, в прошлом году пиренейское королевство столкнулось примерно со 100 кибератаками, которые можно считать серьезными. В целом в 2018 году было зафиксировано около 38 тыс. киберинцидентов, хотя большая часть из них не представляла никакой угрозы.
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