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НОВОСТИ

США вновь пытаются остановить российские энергопоставки в Европу

11:05 26.03.2019 Источник: Газета.Ru

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.

391 конгрессмен подержал законопроект, 24 проголосовали против. Теперь если инициативу одобрит Сенат, она отправится на подпись президенту США.

В документе говорится, что Соединенным Штатам следует сокращать зависимость стран европейского региона от российских энергоресурсов, способствовать увеличению конкуренции на рынке, оказывать содействие компаниям США, которые инвестируют в европейскую энергоинфраструктуру, а также наращивать экспорт технологий и энергоресурсов в Европу.

По мнению авторов законопроекта, Москва использует природный газ для того, чтобы принуждать, запугивать и оказывать влияние на другие страны.  Газета.Ru

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