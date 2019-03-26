США вновь пытаются остановить российские энергопоставки в Европу

11:05 Источник: Газета.Ru

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.

391 конгрессмен подержал законопроект, 24 проголосовали против. Теперь если инициативу одобрит Сенат, она отправится на подпись президенту США.



В документе говорится, что Соединенным Штатам следует сокращать зависимость стран европейского региона от российских энергоресурсов, способствовать увеличению конкуренции на рынке, оказывать содействие компаниям США, которые инвестируют в европейскую энергоинфраструктуру, а также наращивать экспорт технологий и энергоресурсов в Европу.



По мнению авторов законопроекта, Москва использует природный газ для того, чтобы принуждать, запугивать и оказывать влияние на другие страны. Газета.Ru

