В японских учебниках юг Курил, Такэсима и Сенкаку укажут как "исконные территории" - Киодо

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии дало указание обозначить в учебниках обществоведения для 3-6 классов как "исконные территории страны" не только южную часть Курил, но также острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Токио ведет споры с властями соответственно Китая и Южной Кореи. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Киодо.

По его данным, до сих пор термин "исконные территории Японии" во всех школьных учебниках последовательно применялся только по отношению к южной части Курил. В то же время подход Токио к ситуации вокруг Сенкаку и Такэсима подробно излагался только в пособиях для старшеклассников. Теперь ситуацию решено исправить в соответствии с "курсом правительства на то, чтобы решительно отстаивать позицию Японии в отношении территорий", отмечает Киодо.



Япония имеет проблемы такого рода со всеми ближайшими соседями. С середины прошлого века она отказывается подписывать мирный договор с Москвой, поскольку претендует на южную часть Курил, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Токио, со своей стороны, отвергает претензии Пекина на находящиеся японским контролем необитаемые острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно Китайском море. КНР считает их своими территориями, незаконно оккупированными Японской империей в конце XIX века.



Наконец, Токио претендует на острова Такэсима (Токто) в Японском море, которые с 1905 и до окончания Второй мировой войны находились под контролем Японии. Однако затем они были присоединены Сеулом, утверждающим, что эти территории исторически всегда были частью Корейского государства. Такой же позиции придерживается Пхеньян.





