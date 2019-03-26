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На Украине вступил в силу закон, приравнявший бандеровцев к ветеранам войны

12:00 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о признании участниками боевых действий боевиков Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в РФ) вступил в силу на Украине.

Этот закон дополняет перечень участников боевых действий, установленный законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Ранее по закону участниками боевых действий считались только те боевики УПА, которые вели действия против немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годах и были реабилитированы как жертвы политических репрессий.

При этом в пояснительной записке к новому закону отмечается, что на конец мая 2018 года в живых оставалось около 1,2 тыс. членов ОУН-УПА. Участникам боевых действий на Украине предоставляется около 20 льгот, в том числе, льготы на оплату коммунальных услуг и проезд в общественном транспорте, а также медицинское обслуживание и обеспечение медикаментами.

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