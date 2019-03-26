Канада предоставила статус беженцев семье, укрывавшей в Гонконге Сноудена

12:05 Источник: Известия

Власти Канады предоставили статус беженцев семье, которая помогла укрыться в своем жилище Эдварду Сноудену. В 2013 году 42-летняя Ванесса Родел, проживавшая с семилетней дочерью, помогла бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США скрыться в Гонконге.

Родел проживала там с 2002 года, куда прибыла из Филиппин, где позже пыталась получить статус беженца, но ей в нем было отказано, передает «Федеральное агентство новостей».



В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров.



Спасаясь от преследования властей США, он направил запросы на получение убежища более чем в 20 стран, в том числе в Россию. В 2014 году он получил трехлетний вид на жительство в России, который позднее был продлен еще на три года.



В настоящий момент США обвиняют бывшего агента АНБ в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждому из которых ему грозит до десяти лет тюремного заключения. Известия

