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НОВОСТИ

Порошенко поручил Бойко и Медведчуку посетить РФ - депутат Рады

13:20 26.03.2019 Источник: Газета.Ru

Кандидат в президенты Украины и депутат Верховной рады Александр Вилкул заявил в эфире ICTV, что президент страны Петр Порошенко поручил лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и кандидату в президенты Юрию Бойко посетить Россию. Видео с соответствующим заявлением политик разместил в своем фейсбуке.

Он подчеркнул, что визит Бойко и Медведчука на Украину состоялся по «личному поручению и указанию» Порошенко. Свою версию Вилкул объяснил тем, что между Украиной и Россией нет прямого авиасообщения, однако они, по его словам, добрались до соседней страны именно таким образом.

«Только по прямому указанию президента СБУ и госавиаслужба... может дать добро на прямой перелет», — сказал Вилкул.

Ранее Порошенко обрушился с критикой на Бойко и Медведчука за визит в Россию.  Газета.Ru

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