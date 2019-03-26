Дональд Трамп сэкономит на 33-м президенте США

13:32 Источник: НГ-Online

Американский авианосец «Гарри Труман» выведут из состава ВМС на два десятилетия раньше, чем это планировалось, то есть в 2024 году. Это произойдет, как сообщает портал Flot.com, если Конгресс США одобрит проект бюджета на 2020 финансовый год. Об этом сегодня сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на вице-адмирала Рэнди Критеса – заместителя помощника министра ВМС США по управлению и финансам.



Между тем, на 2024 год планировался капительный ремонт авианосца, включая модернизацию оборудования и вооружения, а также перезарядку ядерных реакторов. По словам Рэнди Критеса, вывод «Гарри Трумана» из состава флота откроет возможности для финансирования других важных проектов.

Командование ВМС США считает, что отказ от продления эксплуатации «Гарри Трумана» согласуется со стремлением Минобороны «к более смертоносному балансу высокоэффективных, живучих платформ и дополнительных возможностей новых технологий». А также позволит сэкономить 6,5 млрд долл, а если учесть ежегодные эксплуатационные расходы в размере около 1 млрд долл., то общая экономия за следующие два десятилетия может превысить 30 млрд.

Как отмечает издание Stars and Stripes, данное решение противоречит прежней стратегии флота США постоянно иметь в своем распоряжении 12 авианосцев. В конце январе командование заключило контракт на 15,2 млрд долл. на строительство двух новых авианосцев типа «Джеральд Форд», но их введут в строй ближе к середине 2030-х годов.