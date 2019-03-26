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Facebook заявил об удалении почти двух тысяч связанных с РФ аккаунтов и групп

14:12 26.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Facebook отчитался об удалении почти двух тысяч связанных с Россией аккаунтов и групп. Об этом говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности соцсети Натаниэля Глейхера.

По данным Facebook, удалённые аккаунты и группы были вовлечены в «скоординированное недостоверное поведение» и занимались рассылкой спама. Небольшое количество страниц размещало материалы, связанные с украинской политикой. Администраторы удалённых страниц вели их под поддельными аккаунтами.  Говорит Москва

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