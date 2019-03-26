Минфин считает возможным сокращение числа госслужащих

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих. Оно возможно благодаря передаче части задач федеральных органов исполнительной власти на аутсорсинг. Об этом во вторник сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина.

"При современных методах роботизации есть потенциал сокращения количества государственных служащих. Наделение функциями бухгалтерии федеральных органов исполнительной власти, ее специализация на базе Федерального казначейства - лишь часть проводимой нами работы. Задача на этот год - сформировать реестр функций федеральных органов исполнительной власти, выделив из них те, которые не относятся к публичной власти и подлежат специализации и передаче на аутсорс", - сказал Силуанов.

