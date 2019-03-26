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В МВД РФ задумались о лишении наркозависимых права управления автомобилем

16:12 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России предложило не допускать наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления транспортными средствами. Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил замглавы МВД Игорь Зубов.

"Во многих государствах лица, больные наркоманией, лишаются права работать на таких производствах и права управления транспортными средствами. Сейчас мы получим эту информацию от первоисточников и будем с нашими коллегами обсуждать, возможно ли применение этого опыта в России", - сказал он в ходе заседания комитета по безопасности.

По словам замминистра, в настоящее время МВД выясняет, как данный вопрос решается в других странах.

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