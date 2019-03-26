Калининградская епархия РПЦ протестует против домовых
15:32 26.03.2019
Калининградская епархия РПЦ усмотрела в фигурках бабушки и дедушки хомлинов отсылку к язычеству и призвала остановить их популяризацию в качестве одного из туристических брендов Калининграда. Соответствующее обращение за подписью Калининградского и Балтийского архиепископа Серафима было направлено на имя главы региона Антона Алиханова 20 марта, сообщили "Клопс" в пресс-службе Калининградской епархии.
"Калининградская епархия подтверждает, что такое письмо на имя губернатора Калининградской области действительно было направлено. Мы считаем, что образ хомлинов несёт прямую отсылку к образу домовых и способствует популяризации неоязычества в регионе, что оказывает негативное влияние на развитие национальной культуры в регионе и перечёркивает культурное наследие, сформировавшееся под влиянием христианства. Всё это отбрасывает нас к тёмным векам язычества", — рассказал пресс-секретарь Калининградской епархии иерей Давид Рожин.
Первая фигурка дедушки-хомлина была установлена на Медовом мосту в июне 2018-го. Несколько позже возле Музея янтаря появилась бабушка-хомлин.
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