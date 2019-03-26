В Херсонской области задержали бывшего бойца "Русской православной армии" - СМИ

16:00

В КПВВ «Чонгар» Херсонской области пограничники задержали «Домового» - члена незаконного вооруженного формирования - батальона Русской православной армии.Об этом в соцсети сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

25 марта из Крыма в КПВВ «Чонгар» прибыл гражданин Украины, уроженец Кировоградской области, который проживал на полуострове.



В ходе проведения фильтрационных мероприятий сотрудники пограничники, сотрудники СБУ и полиции Крыма установили, что он в 2014 г. принимал участие в вооруженных формированиях на территории«ДНР», входил в батальон "Русской православной армии", где ему дали позывной «Домовой». khersondaily.com