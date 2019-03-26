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ЕС и Китай должны объединиться на фоне усилившегося протекционизма США - Олланд

17:00 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и КНР должны объединить усилия и активизировать сотрудничество ради обоюдного успеха на фоне усиливающегося протекционизма Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник президент Франции 2012-2017 гг. Франсуа Олланд.

"Самое главное - это сотрудничество. Взаимодействие между Китаем и ЕС, а также между европейскими государствами крайне важно: никто не способен преуспеть в одиночку. КНР - страна, где проживает самое многочисленное население в мире, однако и она в одиночку не выстоит", - отметил он, выступая на Азиатском экономическом форуме (АЭФ) в Боао (провинция Хайнань, Южный Китай).

По словам Олланда, политика Белого дома в последнее время вызывает у общественности все большую тревогу, поскольку даже такое мощнейшее государство, как США, в условиях все более напряженной конкуренции на мировой арене начало прибегать к протекционизму ради самозащиты. Как подчеркнул Олланд, если не бороться с такой негативной тенденцией, следующей к односторонним мерам по примеру Вашингтона может прибегнуть Европа.

"По этой причине Китаю следует усиливать координацию с ЕС, в первую очередь с Францией, например в Африке и Латинской Америке", - резюмировал Олланд.

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