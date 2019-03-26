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НОВОСТИ

В "Симпсонах" появились Pussy Riot

17:12 26.03.2019 Источник: Газета.Ru

В сети появился эпизод мультсериала «Симпсоны», героини которого переодеты в участниц группы Pussy Riot.

Участник арт-группы «Война», представитель Pussy Riot Петр Верзилов у себя в твиттере назвал серию «мегабомбой» и «супермечтой».

По сюжету серии, мальчик Барт подружился с шестиклассницами, которые создали группу Bossy Riot и теперь вместе устраивают акции по всему Спрингфилду. Как и их вдохновительницы из России, они носят цветные балаклавы.  Газета.Ru

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