В "Симпсонах" появились Pussy Riot
17:12 26.03.2019 Источник: Газета.Ru
В сети появился эпизод мультсериала «Симпсоны», героини которого переодеты в участниц группы Pussy Riot.
Участник арт-группы «Война», представитель Pussy Riot Петр Верзилов у себя в твиттере назвал серию «мегабомбой» и «супермечтой».
По сюжету серии, мальчик Барт подружился с шестиклассницами, которые создали группу Bossy Riot и теперь вместе устраивают акции по всему Спрингфилду. Как и их вдохновительницы из России, они носят цветные балаклавы. Газета.Ru
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