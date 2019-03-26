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Рейтинг кредитоспособности Новикомбанка вырос до уровня ruA– со стабильным прогнозом

17:29 26.03.2019

Российское кредитное агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело кредитоспособность Новикомбанка: 26 марта финансовая компания получила рейтинг кредитоспособности ruА – со стабильным прогнозом. Этот показатель стал результатом быстрого расширения бизнеса Новикомбанка, устойчивости его финансового положения и отражает способность кредитной организации своевременно и полностью выполнять обязательства перед клиентами и партнерами.
«Повышение рейтинга является результатом позитивной динамики всех ключевых финансовых показателей Новикомбанка, – отмечает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. – По итогам 2018 года банк занял 22 место по объему активов, поднявшись на 16 ступеней рейтинга за два года. Наша цель – войти в десятку крупнейших финансовых организаций России. Повышение рейтинга RAEX свидетельствует о том, что мы идем в правильном направлении».
Как отмечает Георгиева, Новикомбанк придает большое значение качеству кредитного портфеля, своих информационных систем, процедур и методологии. «Высокий рейтинг кредитоспособности обеспечивает решение задачи оптимизации ресурсной базы, сокращает стоимость финансирования деятельности банка и оказывает дополнительную поддержку показателям рентабельности и ликвидности», – говорит председатель правления Новикомбанка.
RAEX отмечает большую роль в деятельности Новикомбанка его акционера – госкорпорации «Ростех»: «Высокая значимость Новикомбанка для ГК «Ростех» на долгосрочном горизонте вследствие выполняемых функций по консолидации потоков предприятий госкорпорации учтена в сильном факторе поддержки собственника».
Кроте того, агентство позитивно оценивает значительный объем портфеля высоконадежных ценных бумаг, более 90% которых имеют рейтинг на уровне ruААА. Напомним, Новикомбанк – стопроцентная дочерняя структура «Ростеха». Новикомбанк специализируется на финансировании предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. На 1 января нынешнего года объем предоставленных банком кредитов предприятиям реального сектора экономики превысил 249 млрд рублей, при этом рост кредитного портфеля составил 37,6%. На 1 февраля 2019 года активы банка по данным управленческой отчетности составляли 429,3 млрд руб., величина собственных средств – 42,5 млрд руб., прибыль после налогообложения за 2018 год – 1,4 млрд руб.

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