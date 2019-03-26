Соглашение о стабилизации цен на топливо продлено до конца июня 2019 года
18:30 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство и нефтяные компании принципиально договорились о продлении соглашения о стабилизации цен на топливо до конца июня 2019 года. При этом условия для нефтяников будут смягчены: нормы объемов поставок на внутренний рынок скорректируют в сторону уменьшения, а формулу демпфирующего механизма изменят таким образом, чтобы уменьшить потери компаний.
Во встрече в правительстве приняли участие представители крупнейших нефтяных компаний: на ней были глава "Газпром нефти" Александр Дюков, первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров, первый вице-президент "Лукойла" Вадим Воробьев, глава "Нефтегазхолдинга" Эдуард Худайнатов, совладелец "Русснефти" Михаил Гуцериев, председатель совета директоров New Stream Group Дмитрий Мазуров.
"Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке", - сказал по итогам встречи журналистам вице- премьер РФ Дмитрий Козак.
По словам главы "Газпром нефти", нефтяники согласились с новыми договоренностями. По его оценке, они станут гарантией стабильности цены бензина в среднесрочной перспективе.
В свою очередь Дмитрий Мазуров подчеркнул, что правительство обещало нефтяникам не продлевать в дальнейшем заморозку цен на топливо и перейти к более рыночным механизмам регулирования отрасли.
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