Материалы расследования ФБР против Трампа затребовал Конгресс США
20:30 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США во вторник единогласно одобрил резолюцию с требованием к Министерству юстиции США в течение двух недель передать Конгрессу все материалы, связанные с расследованиями ФБР в отношении Дональда Трампа. Трансляция заседания велась на сайте комитета.
Резолюция предполагает предоставление Конгрессу "копий любых документов, записей и аудиозаписей, служебных отчетов и других имеющихся в распоряжении сообщений", касающихся "любых встреч или обсуждений между исполняющим обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбом и другими сотрудниками ФБР на тему или имеющих отношение к решению о начале или продолжении контрразведывательного расследования в отношении президента или расследования о создании препятствий правосудию". Кроме того, законодателям необходимо передать материалы, относящиеся к разговорам Маккейба с первым заместителем министра юстиции - генеральным прокурором США Родом Розенстайном о возможности использования скрытого звукозаписывающего устройства на встречах с Трампом или применения 25-й поправки к конституции США (об отстранении президента от должности).
Инициатива после одобрения в комитете будет направлена на рассмотрение Палаты представителей полного состава.
Маккейб, уволенный из ФБР в марте 2018 года, сообщил 14 февраля Си-би-эс, что в бытность исполняющим обязанности директора ФБР отдал приказ о проведении двух расследований в отношении Трампа. Он пояснил, что распорядился, чтобы ФБР начало прежде всего контрразведывательное расследование, касающееся Трампа, на фоне утверждений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Кроме того, эта спецслужба, находящаяся в ведении Министерства юстиции США, открыла расследование, призванное установить, чинил ли Трамп препятствия правосудию.
Кроме того, он утверждал, что Розенстайн рассматривал возможность использования скрытого звукозаписывающего устройства на своих встречах с Трампом. Согласно изложенным Маккейбом сведениям, этот вариант действий изучался неоднократно. Он также рассказал, что после того как Трамп отправил в отставку в мае 2017 года предыдущего главу ФБР Джеймса Коми, в Минюсте состоялась серия совещаний, на которых обсуждалась вероятность применения на практике 25-й поправки к конституции США.
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