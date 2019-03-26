Письмо мексиканского президента Филиппу VI вызвало в Испании негативную реакцию

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испанская оппозиция подвергла во вторник критике письмо мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с призывом извиниться за нарушения, совершенные во время завоевания территории современной Мексики. Свое несогласие с озвученной главой государства позицией высказали консервативная Народная партия (НП) и центристская "Граждане".

Председатель НП Пабло Касадо назвал недопустимыми заявления Лопеса Обрадора. "Я не собираюсь принимать того, что президент Мексики говорит, что Испания совершала всевозможные ужасные поступки в этой братской и дружественной стране", - сказал лидер консерваторов, подчеркнув вклад Испании "на протяжении пяти веков в американскую историю".

В свою очередь глава партии "Граждане" Альберт Ривера написал в "Твиттере": "Письмо Лопеса Обрадора представляет собой недопустимое оскорбление испанского народа". "Так ведет себя популизм: искажает историю и ищет противостояние", - считает лидер центристов.

В поддержку мексиканского президента высказалась представитель левой партии "Подемос" ("Мы можем") Йон Беларра. По ее мнению, Лопес Обрадор прав, требуя извинений "за нарушения в ходе завоевания". "Если будет править "Подемос", будет процесс восстановления демократической и колониальной памяти", - написала она в "Твиттере".

"Испания не будет предоставлять эти несвоевременные извинения", - отметил министр. "Кажется немного странным, что в данный момент встает вопрос о том, чтобы извиниться за события, которые произошли 500 лет назад, - заявил глава МИД пиренейского королевства Жозеп Боррель. - Так же, как мы не собираемся просить Французскую Республику извиниться за то, что делали солдаты Наполеона, когда они вторглись в Испанию".

В понедельник газета "Паис" сообщила, что президент Мексики направил письмо королю Испании Филиппу VI с призывом извиниться за нарушения, совершенные во время завоевания. Лопес Обрадор настаивает на необходимости признать имевшие, с точки зрения мексиканских властей, нарушения, которые произошли около 500 лет назад.