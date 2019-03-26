Министр по европейским делам уйдет в отставку ради выборов в ЕП

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр по европейским делам при главе МИД Франции Натали Луазо во вторник на пресс-конференции подтвердила, что уйдет в отставку в среду после заседания Совета министров, чтобы принять участие в выборах в Европарламент (ЕП) от президентской партии "Республика на марше".

"Я направлю свое прошение премьер-министру [Франции Эдуару Филиппу] и президенту республики [Эмманюэлю Макрону] после этой встречи", - приводит ее слова агентство Франс Пресс. "Она вступит в силу после завтрашнего Совета министров (в среду - прим. ТАСС) в отсутствие министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, который будет за рубежом", - добавила она.

По данным источников телеканала Бэ-эф-эм, Луазо планировала объявить о своей отставке еще в понедельник вечером.



