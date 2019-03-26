0
0
44
НОВОСТИ

Вьетнамскую авиабазу Биенхоа, где США хранили опасный токсин, посетят американские сенаторы

22:30 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация американских сенаторов посетит вьетнамскую авиабазу Биенхоа, которую военнослужащие США использовали во время войны во Вьетнаме. Об этом заявил во вторник старший демократ комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США Патрик Лихи (от штата Вермонт), выступая в вашингтонском Институте мира на посвященной американо-вьетнамским отношениям конференции.

"Я возглавлю делегацию, в которую войдут десять сенаторов из обеих партий. В ближайшие недели мы отправимся во Вьетнам, посетим авиабазу Биенхоа в рамках начала масштабной кампании по ликвидации последствий использования [смертельно опасного токсина] диоксина в регионе, - отметил сенатор. - Нельзя в полной мере описать словами масштабы катастрофы, которой стала война во Вьетнаме для народов наших стран".

Лихи отметил "успешное сотрудничество" между правительствами двух государств в деле ликвидации последствий примененного США сверхтоксичного гербицида "Эйджент орандж" (Agent Orange) во время войны. "Еще многое предстоит сделать", - подчеркнул он, говоря о "преодолении болезненных последствий войны" и сотрудничестве в деле возвращения останков погибших военнослужащих.

Во Вьетнаме американские ВС использовали 80 млн литров различных отравляющих веществ, включая "Эйджент орандж", от их воздействия пострадали свыше 4,8 млн человек, из них более 3 млн имеют тяжелые наследственные заболевания - рак, диабет, умственные и физические патологии. На территории страны до сих пор остаются зоны, куда не рекомендуется заходить местным жителям.

Несколько лет назад мощные очаги химического загрязнения были выявлены специалистами в районе трех бывших баз американской военной авиации - Биенхоа на юге, а также Дананг и Фукат - в центральной части Вьетнама. Там в годы войны хранился запас дефолианта, который самолеты ВВС США распыляли над джунглями с тем, чтобы лишить укрытия вьетнамских партизан. Содержание химикатов в этих трех районах значительно превышает все допустимые нормы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:45 26.03.2019
Министр по европейским делам уйдет в отставку ради выборов в ЕП
0
112
22:25 26.03.2019
Андрей Воробьев и митрополит Ювеналий открыли обновленную экспозицию музея «Новый Иерусалим»
0
135
22:15 26.03.2019
Алжирская армия требует признать президента недееспособным
0
144
21:45 26.03.2019
Для профилактики дефицита йода Минздрав предложил ввести универсальное йодирование соли
0
163
21:15 26.03.2019
Письмо мексиканского президента Филиппу VI вызвало в Испании негативную реакцию
0
195
20:30 26.03.2019
Материалы расследования ФБР против Трампа затребовал Конгресс США
0
233
19:30 26.03.2019
Не смотря на санкции Австрия инвестировала в РФ почти 1 млрд долларов
0
258
18:30 26.03.2019
Соглашение о стабилизации цен на топливо продлено до конца июня 2019 года
0
295
17:40 26.03.2019
Более 10 тысяч человек вышли на митинг в Ингушетии и потребовали отставки главы региона - СМИ
0
393
17:29 26.03.2019
Рейтинг кредитоспособности Новикомбанка вырос до уровня ruA– со стабильным прогнозом
0
335

Возврат к списку