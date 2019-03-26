Вьетнамскую авиабазу Биенхоа, где США хранили опасный токсин, посетят американские сенаторы

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация американских сенаторов посетит вьетнамскую авиабазу Биенхоа, которую военнослужащие США использовали во время войны во Вьетнаме. Об этом заявил во вторник старший демократ комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США Патрик Лихи (от штата Вермонт), выступая в вашингтонском Институте мира на посвященной американо-вьетнамским отношениям конференции.

"Я возглавлю делегацию, в которую войдут десять сенаторов из обеих партий. В ближайшие недели мы отправимся во Вьетнам, посетим авиабазу Биенхоа в рамках начала масштабной кампании по ликвидации последствий использования [смертельно опасного токсина] диоксина в регионе, - отметил сенатор. - Нельзя в полной мере описать словами масштабы катастрофы, которой стала война во Вьетнаме для народов наших стран".

Лихи отметил "успешное сотрудничество" между правительствами двух государств в деле ликвидации последствий примененного США сверхтоксичного гербицида "Эйджент орандж" (Agent Orange) во время войны. "Еще многое предстоит сделать", - подчеркнул он, говоря о "преодолении болезненных последствий войны" и сотрудничестве в деле возвращения останков погибших военнослужащих.

Во Вьетнаме американские ВС использовали 80 млн литров различных отравляющих веществ, включая "Эйджент орандж", от их воздействия пострадали свыше 4,8 млн человек, из них более 3 млн имеют тяжелые наследственные заболевания - рак, диабет, умственные и физические патологии. На территории страны до сих пор остаются зоны, куда не рекомендуется заходить местным жителям.

Несколько лет назад мощные очаги химического загрязнения были выявлены специалистами в районе трех бывших баз американской военной авиации - Биенхоа на юге, а также Дананг и Фукат - в центральной части Вьетнама. Там в годы войны хранился запас дефолианта, который самолеты ВВС США распыляли над джунглями с тем, чтобы лишить укрытия вьетнамских партизан. Содержание химикатов в этих трех районах значительно превышает все допустимые нормы.