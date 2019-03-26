Алжирская армия требует признать президента недееспособным

22:15 Источник: НГ-Online

Глава вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах предложил признать президента физически недееспособным, ссылаясь на статью 102 Конституции, сообщает издание El Watan. Хранившая молчание на фоне масштабных массовых протестов против президента, армия впервые высказала свою позицию и призвала к необходимости найти выход из кризиса, отвечающих требованиям народа и соответствующий закону.

Фактически с 2013 года Абдельазиз Бутефлика после пережитого инсульта редко появляется на публике, а 10 марта президента госпитализировали в Женеве. Свой пост он занимает с 1999 года и недавно отказался переизбираться на пятый срок, но при этом отложил сами выборы, намеченные на 18 апреля.

В случае признания отстранения президента его обязанности временно возьмет на себя спикер верхней палаты парламента.