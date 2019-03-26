Алжирская армия требует признать президента недееспособным
22:15 26.03.2019 Источник: НГ-Online
Глава вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах предложил признать президента физически недееспособным, ссылаясь на статью 102 Конституции, сообщает издание El Watan. Хранившая молчание на фоне масштабных массовых протестов против президента, армия впервые высказала свою позицию и призвала к необходимости найти выход из кризиса, отвечающих требованиям народа и соответствующий закону.
Фактически с 2013 года Абдельазиз Бутефлика после пережитого инсульта редко появляется на публике, а 10 марта президента госпитализировали в Женеве. Свой пост он занимает с 1999 года и недавно отказался переизбираться на пятый срок, но при этом отложил сами выборы, намеченные на 18 апреля.
В случае признания отстранения президента его обязанности временно возьмет на себя спикер верхней палаты парламента.
НОВОСТИ
- 22:45 26.03.2019
- Министр по европейским делам уйдет в отставку ради выборов в ЕП
- 22:30 26.03.2019
- Вьетнамскую авиабазу Биенхоа, где США хранили опасный токсин, посетят американские сенаторы
- 22:25 26.03.2019
- Андрей Воробьев и митрополит Ювеналий открыли обновленную экспозицию музея «Новый Иерусалим»
- 21:45 26.03.2019
- Для профилактики дефицита йода Минздрав предложил ввести универсальное йодирование соли
- 21:15 26.03.2019
- Письмо мексиканского президента Филиппу VI вызвало в Испании негативную реакцию
- 20:30 26.03.2019
- Материалы расследования ФБР против Трампа затребовал Конгресс США
- 19:30 26.03.2019
- Не смотря на санкции Австрия инвестировала в РФ почти 1 млрд долларов
- 18:30 26.03.2019
- Соглашение о стабилизации цен на топливо продлено до конца июня 2019 года
- 17:40 26.03.2019
- Более 10 тысяч человек вышли на митинг в Ингушетии и потребовали отставки главы региона - СМИ
- 17:29 26.03.2019
- Рейтинг кредитоспособности Новикомбанка вырос до уровня ruA– со стабильным прогнозом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать