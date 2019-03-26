0
0
59
НОВОСТИ

Андрей Воробьев и митрополит Ювеналий открыли обновленную экспозицию музея «Новый Иерусалим»

22:25 26.03.2019 Источник: НГ-Online

190326-1.jpg
Фото Константин Семенец
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков) открыли обновленную экспозицию русского светского и церковного искусства в МВК «Новый Иерусалим».

«Мы уделяем большое внимание развитию музея «Новый Иерусалим». Выставка Фаберже была очень успешна, сейчас мы представляем следующую - «Русское искусство», здесь представлены и церковные предметы, и наши художники. Во время Великой Отечественной войны богатства из ризниц русских монастырей были вывезены и сохранены в Алма-Ате, теперь представлены у нас в постоянном режиме», - сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор добавил, что коллекция «Нового Иерусалима» пополнилась картинами И.Айвазовского «Горный пейзаж с фигурами», Ф.Малявина «Смеющаяся девочка» и А.Киселева «Деревенская сцена». Полотна были конфискованы из частной коллекции по делу о хищении средств из подмосковного бюджета. Работа по возврату и передаче картин в музей «Новый Иерусалим» велась областным Минимуществом с 2012 года. Подлинность живописи подтверждена экспертами. Кстати, переданный «Горный пейзаж с фигурами» дополнит музейную коллекцию Айвазовского – теперь здесь хранится пять произведений художника.

В «Особой кладовой» собраны самые ценные экспонаты музейных фондов - предметы декоративно-прикладного искусства из драгоценных металлов XVI-XX вв. Это образцы русского шитья XVI-XVII вв., предметы церковного обихода работы мастеров Московского Кремля XVII века, произведения мастеров эмали. В «Особой кладовой» размещены также предметы из ризницы Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, на территории которого с 1920 до 2013 год располагался музей. Коллекции шитья и изделий из драгоценных металлов музея «Новый Иерусалим» сформировались в 1920–1930-х гг.

Обновленную экспозицию освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. «Я очень рад, что рядом с обителью, которую основал святейший патриарх Никон, воздвигли огромный замечательный музей. Мы вместе с губернатором Московской области совершили молитву перед древними иконами, и теперь они будут в постоянной экспозиции, - сказал Владыка. - Я думаю, что не только жители Подмосковья, не только москвичи, но со всей России теперь потянутся сюда люди, которые интересуются древностью, нашим искусством и святынями».

Георгий Соловьев

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:45 26.03.2019
Министр по европейским делам уйдет в отставку ради выборов в ЕП
0
112
22:30 26.03.2019
Вьетнамскую авиабазу Биенхоа, где США хранили опасный токсин, посетят американские сенаторы
0
124
22:15 26.03.2019
Алжирская армия требует признать президента недееспособным
0
144
21:45 26.03.2019
Для профилактики дефицита йода Минздрав предложил ввести универсальное йодирование соли
0
163
21:15 26.03.2019
Письмо мексиканского президента Филиппу VI вызвало в Испании негативную реакцию
0
195
20:30 26.03.2019
Материалы расследования ФБР против Трампа затребовал Конгресс США
0
233
19:30 26.03.2019
Не смотря на санкции Австрия инвестировала в РФ почти 1 млрд долларов
0
258
18:30 26.03.2019
Соглашение о стабилизации цен на топливо продлено до конца июня 2019 года
0
295
17:40 26.03.2019
Более 10 тысяч человек вышли на митинг в Ингушетии и потребовали отставки главы региона - СМИ
0
393
17:29 26.03.2019
Рейтинг кредитоспособности Новикомбанка вырос до уровня ruA– со стабильным прогнозом
0
335

Возврат к списку