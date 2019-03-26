Андрей Воробьев и митрополит Ювеналий открыли обновленную экспозицию музея «Новый Иерусалим»
22:25 26.03.2019 Источник: НГ-Online
|
Фото Константин Семенец
«Мы уделяем большое внимание развитию музея «Новый Иерусалим». Выставка Фаберже была очень успешна, сейчас мы представляем следующую - «Русское искусство», здесь представлены и церковные предметы, и наши художники. Во время Великой Отечественной войны богатства из ризниц русских монастырей были вывезены и сохранены в Алма-Ате, теперь представлены у нас в постоянном режиме», - сказал Андрей Воробьёв.
Губернатор добавил, что коллекция «Нового Иерусалима» пополнилась картинами И.Айвазовского «Горный пейзаж с фигурами», Ф.Малявина «Смеющаяся девочка» и А.Киселева «Деревенская сцена». Полотна были конфискованы из частной коллекции по делу о хищении средств из подмосковного бюджета. Работа по возврату и передаче картин в музей «Новый Иерусалим» велась областным Минимуществом с 2012 года. Подлинность живописи подтверждена экспертами. Кстати, переданный «Горный пейзаж с фигурами» дополнит музейную коллекцию Айвазовского – теперь здесь хранится пять произведений художника.
В «Особой кладовой» собраны самые ценные экспонаты музейных фондов - предметы декоративно-прикладного искусства из драгоценных металлов XVI-XX вв. Это образцы русского шитья XVI-XVII вв., предметы церковного обихода работы мастеров Московского Кремля XVII века, произведения мастеров эмали. В «Особой кладовой» размещены также предметы из ризницы Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, на территории которого с 1920 до 2013 год располагался музей. Коллекции шитья и изделий из драгоценных металлов музея «Новый Иерусалим» сформировались в 1920–1930-х гг.
Обновленную экспозицию освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. «Я очень рад, что рядом с обителью, которую основал святейший патриарх Никон, воздвигли огромный замечательный музей. Мы вместе с губернатором Московской области совершили молитву перед древними иконами, и теперь они будут в постоянной экспозиции, - сказал Владыка. - Я думаю, что не только жители Подмосковья, не только москвичи, но со всей России теперь потянутся сюда люди, которые интересуются древностью, нашим искусством и святынями».
Георгий Соловьев
НОВОСТИ
- 22:45 26.03.2019
- Министр по европейским делам уйдет в отставку ради выборов в ЕП
- 22:30 26.03.2019
- Вьетнамскую авиабазу Биенхоа, где США хранили опасный токсин, посетят американские сенаторы
- 22:15 26.03.2019
- Алжирская армия требует признать президента недееспособным
- 21:45 26.03.2019
- Для профилактики дефицита йода Минздрав предложил ввести универсальное йодирование соли
- 21:15 26.03.2019
- Письмо мексиканского президента Филиппу VI вызвало в Испании негативную реакцию
- 20:30 26.03.2019
- Материалы расследования ФБР против Трампа затребовал Конгресс США
- 19:30 26.03.2019
- Не смотря на санкции Австрия инвестировала в РФ почти 1 млрд долларов
- 18:30 26.03.2019
- Соглашение о стабилизации цен на топливо продлено до конца июня 2019 года
- 17:40 26.03.2019
- Более 10 тысяч человек вышли на митинг в Ингушетии и потребовали отставки главы региона - СМИ
- 17:29 26.03.2019
- Рейтинг кредитоспособности Новикомбанка вырос до уровня ruA– со стабильным прогнозом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать