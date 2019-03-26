Андрей Воробьев и митрополит Ювеналий открыли обновленную экспозицию музея «Новый Иерусалим»

22:25 Источник: НГ-Online

Фото Константин Семенец



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков) открыли обновленную экспозицию русского светского и церковного искусства в МВК «Новый Иерусалим».

«Мы уделяем большое внимание развитию музея «Новый Иерусалим». Выставка Фаберже была очень успешна, сейчас мы представляем следующую - «Русское искусство», здесь представлены и церковные предметы, и наши художники. Во время Великой Отечественной войны богатства из ризниц русских монастырей были вывезены и сохранены в Алма-Ате, теперь представлены у нас в постоянном режиме», - сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор добавил, что коллекция «Нового Иерусалима» пополнилась картинами И.Айвазовского «Горный пейзаж с фигурами», Ф.Малявина «Смеющаяся девочка» и А.Киселева «Деревенская сцена». Полотна были конфискованы из частной коллекции по делу о хищении средств из подмосковного бюджета. Работа по возврату и передаче картин в музей «Новый Иерусалим» велась областным Минимуществом с 2012 года. Подлинность живописи подтверждена экспертами. Кстати, переданный «Горный пейзаж с фигурами» дополнит музейную коллекцию Айвазовского – теперь здесь хранится пять произведений художника.

В «Особой кладовой» собраны самые ценные экспонаты музейных фондов - предметы декоративно-прикладного искусства из драгоценных металлов XVI-XX вв. Это образцы русского шитья XVI-XVII вв., предметы церковного обихода работы мастеров Московского Кремля XVII века, произведения мастеров эмали. В «Особой кладовой» размещены также предметы из ризницы Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, на территории которого с 1920 до 2013 год располагался музей. Коллекции шитья и изделий из драгоценных металлов музея «Новый Иерусалим» сформировались в 1920–1930-х гг.

Обновленную экспозицию освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. «Я очень рад, что рядом с обителью, которую основал святейший патриарх Никон, воздвигли огромный замечательный музей. Мы вместе с губернатором Московской области совершили молитву перед древними иконами, и теперь они будут в постоянной экспозиции, - сказал Владыка. - Я думаю, что не только жители Подмосковья, не только москвичи, но со всей России теперь потянутся сюда люди, которые интересуются древностью, нашим искусством и святынями».

Георгий Соловьев