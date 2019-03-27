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Самостоятельный бизнес в России Ford решил закрыть

07:00 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей. Об этом в интервью газете "Коммерсант" сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

"Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit. А управлять этим бизнесом будет их российский партнер - группа "Соллерс", - сообщил он.

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