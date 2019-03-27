Британское правительство ответило на петицию об отмене "брекзита"
07:10 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании не намерено просить Евросоюз об отмене процедуры выхода страны из состава Евросоюза и продолжит работать над осуществлением Brexit. Заявление правительства, появившееся во вторник вечером на сайте парламента страны, стало ответом на петицию за отмену Brexit, которую поддержали почти 5,8 млн жителей Соединенного Королевства.
"Правительство не будет отзывать статью 50 [Лиссабонского договора о Европейском союзе]. Мы будет уважать результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом работать над утверждением сделки, которая обеспечит выход нашей страны из Европейского союза", - говорится в заявлении, подготовленном Министерством по вопросам Brexit.
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