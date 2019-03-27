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В России разработан уничтожитель космического мусора

07:26 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космический комплекс, способный захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники, чтобы перемолоть их и переработать в топливо, разработали в Российских космических системах (РКС). Об этом сообщила в среду ТАСС разработчик проекта, инженер- исследователь РКС Марина Баркова.

Уничтожитель космического мусора сможет захватывать "вышедшие из строя малые космические аппараты на низких орбитах (от 500 до 700 км)", сказала Баркова. "Аппарат состоит из ловушки, включающей сети в виде купола и конуса, и системы переработки. Когда спутник попадает в ловушку, он проходит стадии переработки через измельчитель и специальную мельницу", - уточнила инженер.

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