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НОВОСТИ

В среду в Москве ожидается похолодание, может пройти снег

08:30 27.03.2019

Сегодня столичный регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, из-за чего в небе кое-где сформируются кучевые облака, местами осыпаясь небольшим снегом, и похолодает.

В Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха днем в столице +2…+4°, в Подмосковье 0…+5°. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит 749 мм рт. ст., - сообщают "Метеовести".

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