Порошенко назвал своего главного оппонента на выборах
09:00 27.03.2019 Источник: РБК
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
«Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин», — сказал Порошенко.
Президент Украины заявил, что все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Отсюда, по его словам, перед украинцами стоит выбор — «или мы за Украину, или мы за Россию». РБК
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