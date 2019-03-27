Порошенко назвал своего главного оппонента на выборах

09:00 Источник: РБК

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

«Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин», — сказал Порошенко.



Президент Украины заявил, что все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Отсюда, по его словам, перед украинцами стоит выбор — «или мы за Украину, или мы за Россию». РБК

