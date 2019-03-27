Противники Ким Чен Ына взяли на себя ответственность за вторжение в посольство КНДР в Мадриде

09:05

Группировка «Гражданская оборона Чхоллимы» (Cheollima Civil Defense), которая выступает против политического режима Ким Чен Ына в КНДР, взяла на себя ответственность за нападение на северокорейское посольство в Мадриде 22 февраля. Об этом группа заявила на официальном сайте.Авторы заявления отметили, что правительства других стран к произошедшему не причастны. Представители также группировки извинились перед властями Испании за любые причиненные неудобства.

Ранее сообщалось, что 22 февраля группа неизвестных вторглась в посольство Северной Кореи в Мадриде, выкрала мобильные телефоны и компьютеры, которые могут представлять очень высокую ценность. Также сообщалось о допросах сотрудников посольства. 360tv.ru

