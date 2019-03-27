Противники Ким Чен Ына взяли на себя ответственность за вторжение в посольство КНДР в Мадриде
09:05 27.03.2019
Группировка «Гражданская оборона Чхоллимы» (Cheollima Civil Defense), которая выступает против политического режима Ким Чен Ына в КНДР, взяла на себя ответственность за нападение на северокорейское посольство в Мадриде 22 февраля. Об этом группа заявила на официальном сайте.
Авторы заявления отметили, что правительства других стран к произошедшему не причастны. Представители также группировки извинились перед властями Испании за любые причиненные неудобства.
Ранее сообщалось, что 22 февраля группа неизвестных вторглась в посольство Северной Кореи в Мадриде, выкрала мобильные телефоны и компьютеры, которые могут представлять очень высокую ценность. Также сообщалось о допросах сотрудников посольства. 360tv.ru
Новости
- 10:20 27.03.2019
- В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников "Хизб ут-Тахрир"
- 10:05 27.03.2019
- Умер актер, исполнивший роль графа Калиостро в "Формуле любви"
- 10:00 27.03.2019
- У берегов Камчатки ожидается шторм с 10-метровыми волнами
- 09:32 27.03.2019
- Экс-министру Абызову предъявили обвинение
- 09:20 27.03.2019
- Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды в Тольятти
- 09:00 27.03.2019
- Порошенко назвал своего главного оппонента на выборах
- 08:30 27.03.2019
- В среду в Москве ожидается похолодание, может пройти снег
- 07:41 27.03.2019
- Папа Римский странно реагирует, когда верующие пытаются поцеловать его кольцо - СМИ
- 07:29 27.03.2019
- Россия проводит в Крыму крупные учения десантных войск
- 07:26 27.03.2019
- В России разработан уничтожитель космического мусора
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать